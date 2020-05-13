Около 30 местных жителей пытались пересечь «линию инженерных пограничных сооружений» в районе приграничных сел Гуща и Ровно в Волынской области, чтобы попасть к озеру, на котором привыкли рыбачить. Об этом 12 мая сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины в Facebook
На место происшествия вызвали полицию, нарушителей остановили и вернули на территорию Украины. В погранслужбе утверждают, что указанные лица причастны к контрабанде сигарет.
«Одному грузину когда-то и без трактора удалось, и ничего ему не было», «Пограничники "отжали" у селян озеро, и вся тут проблема, ребята всю жизнь там рыбачили, а тут решили не пускать к озеру!» — пишут в комментариях.
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