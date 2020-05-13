Около 30 местных жителей пытались пересечь «линию инженерных пограничных сооружений» в районе приграничных сел Гуща и Ровно в Волынской области, чтобы попасть к озеру, на котором привыкли рыбачить. Об этом 12 мая сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины в Facebook

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