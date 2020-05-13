МИД Украины разъяснил вопрос об ограничении на выезд граждан за границу в условиях пандемии
МИД Украины разъяснил вопрос об ограничении на выезд граждан за границу в условиях пандемии
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
На место происшествия вызвали полицию, нарушителей остановили и вернули на территорию Украины. В погранслужбе утверждают, что указанные лица причастны к контрабанде сигарет.

«Одному грузину когда-то и без трактора удалось, и ничего ему не было», «Пограничники "отжали" у селян озеро, и вся тут проблема, ребята всю жизнь там рыбачили, а тут решили не пускать к озеру!» — пишут в комментариях.    