Верховная Рада приняла в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, под это решение также подпадает «Приватбанк» бывшего владельца олигарха Игоря Коломойского. Трансляцию заседания 13 мая вел телеканал «Рада»

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Также закон запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.