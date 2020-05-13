Верховная Рада приняла в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, под это решение также подпадает «Приватбанк» бывшего владельца олигарха Игоря Коломойского. Трансляцию заседания 13 мая вел телеканал «Рада»
Решение поддержали 270 нардепов.
Также закон запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.
Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.
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