«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки
«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Решение поддержали 270 нардепов.

Также закон запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.    