«Снова и снова возникает вопрос о запрете выезда работников за границу. Еще раз хочу подчеркнуть: эта информация не соответствует действительности… Если люди едут в Европу, это не должен быть двухнедельный туризм с импортом/экспортом коронавируса. Мы и европейские страны не для того два месяца держались на карантине, чтобы снова подвергать себя опасности», — написал он.
При этом Шмыгаль отметил, что ведутся переговоры с правительствами стран Европы о том, что если украинцев приглашают для выполнения сезонных работ, то им должны быть предоставлены официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возможности возвращения домой, достойные условия работы и проживания.