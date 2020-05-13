Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что запрета на выезд украинцев на заработки за границу нет, при соблюдении определенных условий. Об этом 13 мая он написал в своем Telegram-канале

Пристайко похвастался, что страны ЕС нуждаются в десятках тысяч украинских заробитчан © пресс-служба президента Украины При этом Шмыгаль отметил, что ведутся переговоры с правительствами стран Европы о том, что если украинцев приглашают для выполнения сезонных работ, то им должны быть предоставлены официальное трудоустройство, медицинские гарантии, гарантии возможности возвращения домой, достойные условия работы и проживания.