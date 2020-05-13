Губернатор Одесской области Максим Куцый превысил полномочия, выставив журналистов телеканала «1+1» за пределы своего кабинета, из-за нежелания отвечать на вопрос. Об этом 13 мая в Facebook написал глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко

Губернатор Одесской области позвал к себе журналистов и натравил на них Нацгвардию © Facebook, Максим Куцый

«Журналист — не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию. Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций на чрезвычайно низком уровне», — заявил он.