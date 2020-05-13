В комментарии НСЖУ журналистка Юлия Червоненко отметила, что была поражена бурной реакцией председателя Одесской облгосадминистрации, поскольку съемка происходила при его согласии. Также она отметила, что на первый вопрос Куцый ответил, а потом начал обвинять СМИ, что это провокация. Также Червоненко заявила, что не поняла, зачем было звать Нацгвардию.
«Журналист — не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию. Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций на чрезвычайно низком уровне», — заявил он.