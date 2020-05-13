Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый во время интервью резко отказался отвечать на вопрос о закупках машин скорой помощи и попытался выгнать журналистов при помощи нацгвардейцев. Соответствующее видео 13 мая обнародовано в интернете

В Одесскую область коронавирус прибыл из США — Куцый © kmu.gov.ua

«Люди неправомерно меня засняли… Вы знаете, где вы находитесь? Это режимный объект… Я не даю согласие на съемку в режимном объекте», — заявил Куцый в разговоре с правоохранителями при котором присутствовали журналисты.

При этом представители СМИ отметили, что Куцый сам пригласил их в кабинет и разрешил вести съемку.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале, что 85 скорых были поставлены по президентской программе, на которой «кто-то там из Одесской обладминистрации наварил 5%». Также он рассказал, что машины, поставка которых была ограничена 1 мая, приехали в Одессу без оборудования, были брошены на заднем дворе Областного центра скорой помощи и медицины катастроф опечатанными.