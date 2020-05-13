Во время интервью журналистка задала вопрос о машинах скорой помощи. Куцый разнервничался и попросил остановить съемку и удалить видео, заявив, что ему задают провокационный вопрос. Журналистка предложила губернатору рассказать, как обстоят дела на самом деле. Куцый отказался продолжать интервью, позвонил по телефону и попросил вызвать Нацгвардию.
«Люди неправомерно меня засняли… Вы знаете, где вы находитесь? Это режимный объект… Я не даю согласие на съемку в режимном объекте», — заявил Куцый в разговоре с правоохранителями при котором присутствовали журналисты.
При этом представители СМИ отметили, что Куцый сам пригласил их в кабинет и разрешил вести съемку.
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале, что 85 скорых были поставлены по президентской программе, на которой «кто-то там из Одесской обладминистрации наварил 5%». Также он рассказал, что машины, поставка которых была ограничена 1 мая, приехали в Одессу без оборудования, были брошены на заднем дворе Областного центра скорой помощи и медицины катастроф опечатанными.