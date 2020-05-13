Австрия и Германия намерены открыть общую границу 15 июня, сказала министр туризма Австрии Элизабет Кестингер. Ее слова приводит "Интерфакс" 13 мая

«С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией», — сообщила австрийская чиновница.

Австрия закроет въезд в страну для граждан России и Украины из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Однако австрийский и немецкий канцлеры Себастьян Курц и Ангела Меркель уже утвердили поэтапный план ослабления ограничений на передвижения между странами

Первый этап стартует 15 мая. Снимут ограничения на движение через границу, а второй этап начнется 15 июня, когда пограничный контроль будет снят полностью.

В Австрии за время пандемии зарегистрировали 15,9 тыс. заражений, скончались 623 человека, а выздоровели — более 14,1 тыс. В Германии — 173,1 тыс. случаев выявлены, скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели — 148,7 тыс.