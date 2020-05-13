Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко отрицает факт «жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским по поводу скандала с его рестораном «Велюр», о котором говорил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом 13 мая Тищенко рассказал в интервью «Украинской правде»

«Нужно быть Колей»: Как народный депутат Тищенко на Украине карантин прекратил © Facebook, Николай Тищенко

«С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?… У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем», — заявил он.

При этом Тищенко заявил, что все разговоры связаны непосредственно со штабом Киева, который сообщает, что хорошо делается для Киева, а что нет, и понимают ли киевляне ту работу, которая выполняется.