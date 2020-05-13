Ранее Тищенко угодил в скандал после того, как его киевский ресторан «Велюр» был уличен в работе на карантине.
«С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?… У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем», — заявил он.
При этом Тищенко заявил, что все разговоры связаны непосредственно со штабом Киева, который сообщает, что хорошо делается для Киева, а что нет, и понимают ли киевляне ту работу, которая выполняется.