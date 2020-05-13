Прокуратура Украины скрывает от суда протоколы допроса «грузинских снайперов» — адвокат Януковича

Прокуроры Офиса генпрокурора Украины скрывают от суда протоколы допроса «грузинских снайперов» на Майдане, проведенного в Генпрокуратуре Белоруссии по запросу Украины. Об этом 13 мая сообщает адвокатское объединение Aver Lex

«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за расстрелы на Майдане © Facebook/Parasiuk Volodymyr Андреем Парубием, Сергеем Пашинским под руководством Петра Порошенко и Михаила Саакашвили.

Ранее адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича, опубликовал протоколы опроса грузинских снайперов адвокатами. В них снайперы рассказали, что расстрелы начались с обстрелов правоохранителей и протестующих самой же оппозицией по команде Пашинского из здания Консерватории.

«В сентябре 2019 г. ГПУ в порядке международной помощи поручила Генпрокуратуре Белоруссии провести допрос грузинских снайперов, во время которого они подтвердили все ранее данные показания. Украинская прокуратура получила эти сведения уже в октябре 2019 года. То есть, уже более 7 месяцев они утаиваются от общества, а теперь еще и от суда», — отметил Сердюк.

Накануне, по его словам, защита подала 15 томов материалов и доказательств причастности представителей бывшей власти к расстрелам на Майдане 18-21 февраля 2014 года для приобщения к делу. Однако суд их исследовать отказался.