Саудовские супертанкеры с нефтью, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой, сообщило РИА Новости 13 мая со ссылкой на агентство Bloomberg

«Некоторые суда ожидали разгрузки около побережья Мексиканского залива более недели», — сказано в публикации.

Разгрузка супертанкера, перевозящего порядка 2 млн тонн нефти, обычно происходит при помощи нескольких более мелких судов, однако большинство из них оказались заняты — танкеры используют как плавучие хранилища избытков нефти.

Американская береговая охрана засекла гигантское скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии © Facebook Береговой охраны США

По данным аналитиков, в этот раз в Соединенные Штаты везут в 2,5 раза больше обычной месячной нормы поставок Саудовской Аравии — 18 супертанкеров вместо обычных семи, около 40 млн тонн нефти.

«Это Перл-Харбор для американских нефтедобытчиков. Мы знаем, что корабли все ближе, однако никто не предпринимает по этому поводу ровным счетом ничего», — цитировал The Wall Street Journal президента американской компании Latigo Petroleum Кирка Эдвардса.

Экс-глава EOG Resources Марк Папа заявил, что Америку ждет «очень острый краткосрочный удар».

Суда прибудут в порты США в конце мая, когда уже месяц будет действовать соглашение по сокращению добычи нефти и цены на энергоносители, как ожидается, поползут вверх.

В этот момент на рынок выплеснется саудовская нефть, многократно превосходящая обычную месячную норму поставок в США.

Сенатор-республиканец Кевин Кремер обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием не дать этим танкерам «разгрузиться на американской земле», отметив, что Саудовская Аравия «не может затопить рынок и ожидать, что мы будем исправлять ситуацию».