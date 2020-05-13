Азербайджан продолжит смягчать меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в стране находится под контролем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс» во вторник, 12 мая

«Сейчас мы усиливаем наши шаги по смягчению (карантинного режима — ред.), и вы знаете, что этот процесс происходит во всем мире. Сегодня открываются даже страны, где погибли сотни граждан. Потому что иначе невозможно. Мы медленно движемся в этом направлении. Но главный вопрос здесь — ответственность граждан», — заявил Алиев во время открытия предприятия ООО Gilan Tekstil Park в Сумгайыте по пошиву защитных комбинезонов, а также фабрики по производству медицинских масок.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Азербайджане зафиксировано 2693 случая заражения коронавирусом, 33 пациента скончались, 1680 выздоровели. До 31 мая в стране действует специальный карантинный режим. С 27 апреля постепенно возобновляется работа торговых объектов, однако кафе, рестораны, торговые центры и спортивные объекты остаются закрытыми.