Власти США приняли решение отказаться от использования российских аппаратов для искусственной вентиляции легких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 13 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA)

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-M". В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — отмечается в сообщении.

Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошел утром вторника, 12 мая. Погибли пять человек, 150 были эвакуированы. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, из-за которого загорелся один из аппаратов ИВЛ.

После пожара специалисты Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии», проверят аппараты ИВЛ. До окончания проверки власти города приняли решение не использовать аппараты этого производителя.