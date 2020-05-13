Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал белорусам, которые потеряли работу из-за пандемии, устроиться на новую работу. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по мерам социальной поддержки граждан во вторник, 12 мая, передает пресс-служба президента республики

«Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», — заявил Лукашенко.

В кольце карантинов. Лукашенко рассудит не история, а ближайшее время © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Лукашенко добавил, что все вопросы поддержки будут решать местные власти.

«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу», — подчеркнул он.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 24 873 случая заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 142 человека, 6974 выздоровели.