«Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», — заявил Лукашенко.
Он также напомнил, что в Белоруссии действует такой метод борьбы с коронавирусом, который позволяет сохранять здоровье граждан и продолжать экономическую деятельность.
Лукашенко добавил, что все вопросы поддержки будут решать местные власти.
«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу», — подчеркнул он.
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 24 873 случая заражения коронавирусом. Скончались от заболевания 142 человека, 6974 выздоровели.