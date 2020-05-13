Ранее Наталья Поклонская по видеосвязи дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором она выразила готовность стать послом России в Киеве, а также заявила, что не считает себя предателем Украины.
«Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, и ему будет дана оценка», — заявил прокурор «АР Крым» Кирилл Копейка.
Интервью с Поклонской также осудил лидер запрещенной в РФ радикальной организации «Меджлис» Рефат Чубаров. По его мнению, оно оскорбляет тех, кто сейчас лишен свободы в Крыму, в том числе из-за действий экс-прокурора.
На интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в «АР Крым» Антон Кориневич. Он отметил, что «лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан».
На Украине в отношении Поклонской возбудили два уголовных дела — о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Кроме того, бывший прокурор Крыма находится в санкционных списках некоторых стран ЕС.