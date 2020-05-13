Американский сенатор Линдси Грэм представил сенату законопроект о введении санкций против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило агентство РИА Новости

В рамках закона «Об ответственности за COVID-19» Грэм предлагает президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

«Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — заявил сенатор.

Отмечается, что законопроект поддержали восемь сенаторов-республиканцев.

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Кроме того, Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

«Без данного подтверждения президенту будет разрешено наложить санкции — такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах», — говорится в пресс-релизе сенатора.

Стоит отметить, что демократы, имеющие большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за коронавируса.