Как бы парадоксально это ни звучало, но вторым после Москвы регионом России, где существует потенциальный риск террористических атак, является Сибирь и города вроде Тюмени. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

«И среди этих мусульман все активнее начинают работать пропагандисты и вербовщики ИГИЛ (запрещена в РФ). Тем более, что, как показывает практика, радикализация трудовых мигрантов происходит быстрее именно на заработках в РФ, чем дома, в Средней Азии», — указал Серенко.

Специалист также отметил, что уже не менее года агитаторы ИГИЛ ведут пропагандистскую кампанию в соцсетях, в ходе которой утверждается, что Сибирь — это исконная мусульманская земля, что «проклятый Ермак» убил «благородного сибирского хана Кучума», «истинного исламского воина», создателя первого сибирского исламского государства, и что рано или поздно в Сибири должен появиться собственный «халифат» или «эмират».

Пока попыток практического воплощения этой идеи нет, но подрывная смысловая и идеологическая работа ведется не спеша и аккуратно, и к этой работе пропагандистов «нового джихада» нужно относиться очень внимательно, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.