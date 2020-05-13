Словесная пикировка мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским вокруг смягчения в регионе карантинных мер без команды из Центра выглядела очень забавно. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Сериал «за конфликтом - конфликт» в Украине рискует перерасти в «войну всех против всех» © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

С точки зрений политтехнологий, указал Слободчук, мэр Черкасс занял более выигрышную позицию — его перепалка с более высокими по статусу президентом и главой МВД автоматически играет на повышение его позиций.

А Зеленский и Аваков, наоборот, сначала опустились на уровень черкасской политики, а потом еще и, сами того не желая, продемонстрировали, что ничего не могут сделать, пояснил политтехнолог.

Хотя самоуправства местных элит допускать нельзя, добавил собеседник издания, мэр Черкасс поднял очень важные вопросы справедливости в связи с карантином, когда одним разрешается нарушать эти меры, а другим — нет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.