«Даже не могу себе представить, чтобы, например, президент Леонид Кучма вот так перегавкивался бы с каким-нибудь городским головой в формате видеообращений. Такого просто в природе быть не могло. Если брать Зеленского и Кучму — да, совершенно разные масштабы», — подчеркнул эксперт.
С точки зрений политтехнологий, указал Слободчук, мэр Черкасс занял более выигрышную позицию — его перепалка с более высокими по статусу президентом и главой МВД автоматически играет на повышение его позиций.
А Зеленский и Аваков, наоборот, сначала опустились на уровень черкасской политики, а потом еще и, сами того не желая, продемонстрировали, что ничего не могут сделать, пояснил политтехнолог.
Хотя самоуправства местных элит допускать нельзя, добавил собеседник издания, мэр Черкасс поднял очень важные вопросы справедливости в связи с карантином, когда одним разрешается нарушать эти меры, а другим — нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.