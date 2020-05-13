Депутат Государственной Дума Наталья Поклонская вспомнила, как, будучи прокуроров в Киеве, допрашивала крёстного отца нынешнего мэра города Виталия Кличко

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик рассказала, что во время Майдана, когда она ещё работала в Киеве, в ГПУ периодически приходили лидеры протестных акций Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, прокуроры встречали их на первом этаже и проводили в зал переговоров. Тогда Гордон спросил, взяла ли она автограф у нынешнего мэра Киева, пока сопровождала. «Даже Кличко на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее»: пранкер Вован рассказал о розыгрыше европейского политика © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«Автограф Кличко у меня есть. До сих пор этот автограф висит в гараже у папы в деревне. Это маленькие перчаточки боксёрские. Мне их передал крёстный отец Кличко. Он проходил по уголовному делу, где я была процессуальным руководителем, это убийство Андрея Нечепуренко в Киевской области», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.

По её словам, был обнаружен труп парня, попавшего под винты водного катамарана. Останки захоронили, вещдоки уничтожили. Информация о произошедшем поступила в ГПУ. Впоследствии выяснилось, что мужчина работал в большом комплексе отдыха и спорта в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, принадлежащем Виталию Кличко и его сотоварищам.

«Допрашивали и крёстного Кличко. Он мне говорил: «Вы не представляете, Наталья Владимировна, это добрейшей души человек, он никогда никого не трогал, он спортсмен, вот даже Вам передал перчаточки». Я, конечно, их взяла», — добавила Поклонская.