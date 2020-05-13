Офис президента Украины со старта заложил конфликт в проект региональных антикризисных штабов, что привело к противостоянию местных властей с центральными. Об этом политтехнолог Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру 11 мая

Зеленский обладает всеми полномочиями, но пользоваться он ими не умеет – Слободчук © пресс-служба президента Украины

Из-за непроясненного вопроса с ответственностью этот проект сразу стал поводом для возникновения конфликтов, отметил Слободчук. Так, он напомнил, как в Харькове такой общественный совет в лице владельца группы DCH Александра Ярославского и мэра Геннадия Кернеса начал «наезжать» на губернатора Алексея Кучера, предъявляя ему какие-то требования. Аналогичная ситуация сложилась в Одессе.

«С ответственностью на Украине вообще плохо… Вот этот конфликт между Кернесом и губернатором, который мэр Харькова специально выплеснул в публичную плоскость, и показал, что начались местные выборы… В ОП со старта заложили конфликт в этот проект общественных штабов. Обычный зритель ведь видит только внешнюю картину — когда бизнесмены на камеру «переживают» за земляков, выражают желание войти в состав таких штабов. А мне приходилось много раз видеть, что происходит "за кулисами" — как они потом за каждую копейку начинают требовать себе "на миллион"», — рассказал политтехнолог.

И благодаря этому, по его словам, оппозиционные партии получают возможность поднять «веселый хайп» — показать, «будто» они волнуются о судьбе народа. Но Слободчук напомнил, что они ни за что не отвечают.

Если бы во главе государства стоял человек хотя бы с минимальным управленческим опытом, то, по мнению эксперта, такого развития событий можно было бы избежать.

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