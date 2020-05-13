Несмотря на то что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) объединены страны с неравными политическими и экономическими возможностями, принцип консенсуса в объединении работает хорошо. Об этом руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев сказал в интервью изданию Украина.ру 11 мая

Полетаев: ЕАЭС берет на вооружение лучшие практики Евросоюза © Владимир Трефилов

«Все решения в ЕАЭС принимаются путем консенсуса, и каких-то кардинальных проблем с согласованиями за время существования этого объединения не было… Не все так просто, но принцип консенсуса работает. В рамках ЕАЭС принцип "большая страна всегда обижает малую" неприемлем», — заявил Полетаев.

Он считает неуместной критику как в отношении России о том, что она через ЕАЭС и другие подобные объединения пытается превратить другие страны в свой сырьевой придаток, так и критику, доносящуюся из России о том, что Москва отдает слишком много ресурсов на развитие подобных интеграционных процессов.

Эксперт напомнил, что ЕАЭС является евразийским, а не постсоветским союзом, поэтому от России многое зависит не только из-за ее экономических возможностей, но и из-за ее географического положения.

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