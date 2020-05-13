По его словам, в мире в принципе не существует крупных интеграционных структур, в которые объединялись бы страны, равные по своему политическому и экономическому весу. Но выгоду в таком случае получают как большие, так и маловлиятельные государства.
«Все решения в ЕАЭС принимаются путем консенсуса, и каких-то кардинальных проблем с согласованиями за время существования этого объединения не было… Не все так просто, но принцип консенсуса работает. В рамках ЕАЭС принцип "большая страна всегда обижает малую" неприемлем», — заявил Полетаев.
Он считает неуместной критику как в отношении России о том, что она через ЕАЭС и другие подобные объединения пытается превратить другие страны в свой сырьевой придаток, так и критику, доносящуюся из России о том, что Москва отдает слишком много ресурсов на развитие подобных интеграционных процессов.
Эксперт напомнил, что ЕАЭС является евразийским, а не постсоветским союзом, поэтому от России многое зависит не только из-за ее экономических возможностей, но и из-за ее географического положения.
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