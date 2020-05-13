«Говорить, будто бы ШОС единым фронтом будет выступать на стороне Китая в его конфликте с США вокруг коронавируса, не стоит. Я думаю, что за Китай переживать не надо, они сами разберутся», — констатировал эксперт.
По его словам, ШОС не является ни экономическим, ни военно-политическим союзом, а является чисто политическим объединением без каких-либо обязательств стран друг перед другом, кроме обязательств в части поддержания безопасности на евразийском континенте.
В этом и сила этой организации (она имеет представительство в разных странах, иногда даже с разными интересами, иногда даже в чем-то противоречащими друг другу), но в этом и слабость, добавил Жарихин.