Трудно предположить, что Шанхайская организация сотрудничества, куда входит в том числе Россия, целиком займет сторону Китая в их конфликте с США вокруг коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, ШОС не является ни экономическим, ни военно-политическим союзом, а является чисто политическим объединением без каких-либо обязательств стран друг перед другом, кроме обязательств в части поддержания безопасности на евразийском континенте.

В этом и сила этой организации (она имеет представительство в разных странах, иногда даже с разными интересами, иногда даже в чем-то противоречащими друг другу), но в этом и слабость, добавил Жарихин.