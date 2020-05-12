Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, которая родилась и выросла на Украине, приняла бы предложение возглавить дипломатическую миссию РФ в Киеве, чтобы наладить отношения между народами двух стран

Журналист Дмитрий Гордон в интервью напомнил, что политик говорила о готовности стать послом России на Украине, и уточнил так ли это.

«Да, готова, потому что я люблю Украину, потому что я её знаю, потому что она во мне и я хочу, чтобы в Украине был мир. Я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретён мир», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Поклонская: моя Родина — Украина © РИА Новости, Георгий Зимарев | Перейти в фотобанк

В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Киев отозвал для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Москву (впоследствии он стал постоянным представителем Украины при ООН, а 19 декабря 2019 года возглавил украинское посольство в США). Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца Михаил Зурабов, в отличие от украинского коллеги, вернулся, но в июле 2016-го был освобождён от этой должности. С тех пор двустороннее взаимодействие осуществляется на уровне временно поверенных в делах.

Украинская сторона препятствовала назначению российского посла. В августе 2016 года МИД Украины отказался выдавать агреман Михаилу Бабичу, которого Москва предлагала на пост посла России на Украине, сославшись на то, что РФ заранее не проинформировала о его кандидатуре. Однако Елена Зеркаль, будучи заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, заявила, что вопрос о назначении главы российского дипломатического представительства и вовсе снят с повестки дня. Получается, кого бы ни предложила Москва, Киев ответил бы отказом, потому что речь идет не о протесте против Бабича в частности, а против российского посла в целом.