Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает своей малой родиной и посёлок Алексеевка Луганской области, где родилась, и Крым, где выросла, и оба эти региона на момент её рождения входили в состав Украинской ССР

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик назвала себя русской украинкой. Поклонская решилась на тест ДНК, чтобы узнать, не родственница ли она Зеленскому © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

На вопрос, где её Родина, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская ответила: «У меня 2 родины: это Алексеевка, Донбасс, где я прожила 7 лет, но это я совсем маленькую жизнь прожила, и вся основная родина — это Крым, где я выросла, где набила лоб, где научилась уму разуму».

Тогда Гордон уточнил: «То есть Ваша Родина — Украина?»

«Украина, потому что Донбасс — это Украина, и Крым на тот момент был в УССР», — сказала Поклонская.

Она родилась в посёлке Алексеевка Луганской области в 1980 году, а в Крым переехала с родителями и сестрой в 1987-м. После окончания в 2002 году филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории поступила на службу в органы прокуратуры Украины.