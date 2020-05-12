В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик назвала себя русской украинкой.
На вопрос, где её Родина, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская ответила: «У меня 2 родины: это Алексеевка, Донбасс, где я прожила 7 лет, но это я совсем маленькую жизнь прожила, и вся основная родина — это Крым, где я выросла, где набила лоб, где научилась уму разуму».
Тогда Гордон уточнил: «То есть Ваша Родина — Украина?»
«Украина, потому что Донбасс — это Украина, и Крым на тот момент был в УССР», — сказала Поклонская.
Она родилась в посёлке Алексеевка Луганской области в 1980 году, а в Крым переехала с родителями и сестрой в 1987-м. После окончания в 2002 году филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории поступила на службу в органы прокуратуры Украины.