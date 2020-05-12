В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик назвала себя русской украинкой.

Поклонская решилась на тест ДНК, чтобы узнать, не родственница ли она Зеленскому
Поклонская решилась на тест ДНК, чтобы узнать, не родственница ли она Зеленскому
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

На вопрос, где её Родина, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская ответила: «У меня 2 родины: это Алексеевка, Донбасс, где я прожила 7 лет, но это я совсем маленькую жизнь прожила, и вся основная родина — это Крым, где я выросла, где набила лоб, где научилась уму разуму».

Тогда Гордон уточнил: «То есть Ваша Родина — Украина?»

«Украина, потому что Донбасс — это Украина, и Крым на тот момент был в УССР», — сказала Поклонская.

Она родилась в посёлке Алексеевка Луганской области в 1980 году, а в Крым переехала с родителями и сестрой в 1987-м. После окончания в 2002 году филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории поступила на службу в органы прокуратуры Украины.