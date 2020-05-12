Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко вокруг карантинных мер закончится только после проведения местных выборов. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев — о конфликте Зеленского с мэрами и опасности атаманщины © Facebook, Руслан Бизяев

«Собственно говоря, он и начался задолго до карантина, и закончится он тоже после карантина, то есть осенью этого года», — пояснил Бизяев.

В любом случае Зеленскому необходимо будет принимать решения и определенным образом реагировать на эту ситуацию, потому что в противном случае он проиграет местные выборы и рискует полностью утратить контроль на местах, заключил политолог.

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