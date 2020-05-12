Фактически, указал эксперт, конфликт между градоначальником и главой государства начался еще в январе, когда Бондаренко написал обращение к Зеленскому с предложением дать возможность жителям региона самим выбирать губернатора и судей.
«Собственно говоря, он и начался задолго до карантина, и закончится он тоже после карантина, то есть осенью этого года», — пояснил Бизяев.
В любом случае Зеленскому необходимо будет принимать решения и определенным образом реагировать на эту ситуацию, потому что в противном случае он проиграет местные выборы и рискует полностью утратить контроль на местах, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.