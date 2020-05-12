Ранее стало известно, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Кабмин планирует завершить переговоры о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается.
«Денис Шмыгаль выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая», — говорится в сообщении.
Как отмечается, премьер Украины надеется, что сотрудничество с МВФ по программе stand-by позволит получить $5 миллиардов (365,8 миллиарда рублей), из которых 3,5 миллиарда (256 миллиардов рублей) будут направлены в госбюджет.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что властям удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов (585,3 миллиарда рублей), и первый транш может составить $2 миллиарда в случае подписания.