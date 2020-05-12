Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) будет подписан до конца мая. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина 12 мая

МВФ сменил программу кредитования Украины с EFF на stand-by © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Денис Шмыгаль выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая», — говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер Украины надеется, что сотрудничество с МВФ по программе stand-by позволит получить $5 миллиардов (365,8 миллиарда рублей), из которых 3,5 миллиарда (256 миллиардов рублей) будут направлены в госбюджет.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что властям удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов (585,3 миллиарда рублей), и первый транш может составить $2 миллиарда в случае подписания.