Национальный банк Украины (НБУ) намерен принять меры против дочки Сбербанка в стране, так как не получил извещения о смене собственника в головной организации. Об этом сообщила пресс-служба украинского регулятора в Facebook 12 мая

Сбербанк возобновит переговоры по продаже украинской «дочки» после отмены санкций © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Соответственно, у дочернего банка на Украине — "Сбербанка" — также изменился конечный владелец… Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроке», — говорится в сообщении.

В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был уведомить регулятор о намерении приобрести банк за три месяца. В связи с этим Нацбанк направил запрос в Минфин РФ и Сбербанк с требованием предоставить пояснения и соответствующие документы.

От продажи Сбербанка ЦБ до 1 июня 2020 года направит в бюджет России около 1,05 триллиона рублей, остальные средства будут перечислены в 2023 году.