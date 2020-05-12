Ранее правительство России выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у Банка России (ЦБ). Общая сумма сделки составила 2,14 триллиона рублей.
«Соответственно, у дочернего банка на Украине — "Сбербанка" — также изменился конечный владелец… Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроке», — говорится в сообщении.
В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был уведомить регулятор о намерении приобрести банк за три месяца. В связи с этим Нацбанк направил запрос в Минфин РФ и Сбербанк с требованием предоставить пояснения и соответствующие документы.
От продажи Сбербанка ЦБ до 1 июня 2020 года направит в бюджет России около 1,05 триллиона рублей, остальные средства будут перечислены в 2023 году.