У России, пояснил эксперт, есть ядерное оружие и стабильная внутриполитическая ситуация, чего в целом достаточно для защиты своего национального суверенитета.
«А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно», — отметил Михеев.
России в мире после коронавируса нужно решать свои проблемы, а как будут выстраивать свои отношения Китай и США, для нее не так важно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.