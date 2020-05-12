России нет смысла ставить своей целью стать третьим центром влияния в посткоронавирусном мире после США и Китая. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Михеев: Возможности Китая к доминированию в мире сильно преувеличены © РИА Новости, Александр Натрускин

«А быть третьим центром влияния… А на что нам нужно влиять, для чего? Выстраивать для России какую-то систему глобального доминирования? Не вижу в этом никакого смысла, если честно», — отметил Михеев.

России в мире после коронавируса нужно решать свои проблемы, а как будут выстраивать свои отношения Китай и США, для нее не так важно, заключил собеседник издания.

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