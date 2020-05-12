Уже известны случаи, указал эксперт, когда проповедники «джихада» пытались вербовать в свои ряды 15-17-летних школьников, предлагая им отправиться в Россию, чтобы сдать там своеобразный «джихадистский ЕГЭ» — убить кого-то из «неверных», сняв это на видео.
«Казахстанские силовики все это дело пресекли, радикалов нейтрализовали, с ними провели профилактическую работу, но сам факт попыток вербовки игиловцами детей и подростков очевиден», — констатировал Серенко.
К тому же, по его словам, исламисты пытаются привлечь в свои ряды людей с инвалидностью, которые нередко становятся изгоями в обществе и которые при этом не вызывают подозрения у стражей порядка.
К сожалению, нередко нежелание видеть проблемы других людей, неготовность прийти на помощь к тому, кому труднее, чем нам, очень сильно облегчает работу проповедникам «джихада», ведущим войну против нас же самих, заключил собеседник издания.