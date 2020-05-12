В Казахстане сегодня сохраняет остроту проблема религиозно-политической радикализации молодежи, когда вербовщики ИГИЛ (запрещена в РФ) пытаются испытывать свои манипулятивные социальные технологии на молодых казахах. Об этом рассказал руководитель российского Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

«Казахстанские силовики все это дело пресекли, радикалов нейтрализовали, с ними провели профилактическую работу, но сам факт попыток вербовки игиловцами детей и подростков очевиден», — констатировал Серенко.

К тому же, по его словам, исламисты пытаются привлечь в свои ряды людей с инвалидностью, которые нередко становятся изгоями в обществе и которые при этом не вызывают подозрения у стражей порядка.

К сожалению, нередко нежелание видеть проблемы других людей, неготовность прийти на помощь к тому, кому труднее, чем нам, очень сильно облегчает работу проповедникам «джихада», ведущим войну против нас же самих, заключил собеседник издания.