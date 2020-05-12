В команде президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют кадры, компетентные в вопросе региональной политики. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 12 мая

Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua Анатолий Бондаренко ранее установленного Кабмином срока смягчил в городе карантинные меры и его поддержали коллеги из других городов, на Украине оформился конфликт между центральной и региональными властями.

При этом именно региональная политика, по словам Золотарева, является слабым звеном в политике Зеленского. И определяющим моментом в этом вопросе являются кадры.

«Очевидно, что у Зеленского в кадровом составе применительно к региональной политике заниматься этим явно некому… Я бы искал [кандидатуру] среди старых [политиков], которые умеют найти общий язык с грантоедами», — сказал политолог.

Он отметил, что опытные политики прекрасно понимают «аховость» текущей ситуации, однако вряд ли согласятся «лезть в кресло, которое может стать электрическим стулом».

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