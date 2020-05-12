Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает, что нельзя сравнивать Крым и Донбасс

В интервью с бывшим прокурором республики Крым украинский журналист Дмитрий Гордон спросил, почему у России в Донбассе не получился спокойный переход территории, как в Крыму.

«Во-первых, не у России получилось с Крымом, а у нас, у крымчан, получилось сохранить то, что мы имеем. Если б не Россия, то к кому бы мы обращались, к Америке, что ли? Нам «чёрных человечков» не надо, у нас всё своё, родное: и язык, и культура, и всё, что связывает нас с нашей исторической родиной. Это не чужая страна, это наша страна. Донбасс — другое дело. Донбасс — это, мне кажется, какая-то операция, конспирация, отвлечение внимания. Почему политики, дипломаты до сих пор не могут договориться? Наверно, желания нет», — ответила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Жириновский рассказал, что будет при вхождении Донбасса в состав России © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Она призвала не обвинять во всём только Россию и напомнила заявления президента РФ Владимира Путина, что никаких российских войск на территории Донбасса нет.

«На мой взгляд, это всё (вооружённый конфликт в Донбассе. — Ред.) начато майданом, государственным переворотом. Была стабильность, какой-никакой этот Янукович, но мы жили на Украине. Честно скажу, я даже не думала, что можно провести референдум в Крыму. Всё было нормально, и вдруг вот это всё, сейчас Донбасс в огне. У меня бабушка на Донбассе, ей 94 года, она никуда уезжать не хочет. Граница, где украинские военнослужащие и ЛНР, находится посерединке. Она старенькая, она приехать к нам не может и не хочет. Она говорит: «Я здесь родилась, здесь мой дед похоронен, я тоже тут похоронена. Она в таком возрасте с родной земли уезжать не хочет», — заявила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская.