В этом случае, подчеркнул эксперт, белорусские политики и компании будут иметь полное право требовать от России что угодно: и 3 млрд долларов, и Калининградскую область, и нефть с доплатами, и чтобы российские политики были у них на посылках.
«Будьте уже самостоятельными и честными в этой своей самостоятельности. Суверенитет — значит, суверенитет во всем», — подчеркнул Безпалько.
Но если Белоруссия позиционирует себя как независимое государство, указал политолог, тогда не надо изображать из себя верных союзников и партнёров по интеграции, требуя от России скидок на газ, нефть, участия в российском оборонзаказе, дешёвых кредитов, добавил политолог.
Если Россия сейчас, к примеру, пойдёт на уступки Минску в его требовании снизить цены на газ (потому что они сейчас привязаны к нефти и просто начали снижаться), то тогда окажется, что Россия является сырьевым придатком не только Запада, но даже и Белоруссии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.