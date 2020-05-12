Официальный Минск будет иметь право проводить любую политику в отношении России только в том случае, если перестанет декларировать себя в качестве ее союзника. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Будьте уже самостоятельными и честными в этой своей самостоятельности. Суверенитет — значит, суверенитет во всем», — подчеркнул Безпалько.

Но если Белоруссия позиционирует себя как независимое государство, указал политолог, тогда не надо изображать из себя верных союзников и партнёров по интеграции, требуя от России скидок на газ, нефть, участия в российском оборонзаказе, дешёвых кредитов, добавил политолог.

Если Россия сейчас, к примеру, пойдёт на уступки Минску в его требовании снизить цены на газ (потому что они сейчас привязаны к нефти и просто начали снижаться), то тогда окажется, что Россия является сырьевым придатком не только Запада, но даже и Белоруссии, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.