России нужно вывезти все памятники из стран Восточной Европы, где к ним плохо относятся. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Серенко: Россия останется единственным монополистом на память о Великой Отечественной войне © предоставлено Андреем Серенко

«За 75 лет там уже сменилось два поколения людей, которым по барабану наши ценности. Эта ситуация оскорбительна для нас. Я считаю, наши кости надо уносить с собой», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия должна относиться к этим памятникам как к своим святыням, а ее граждане должны у себя на родине демонстрировать трепетное отношение к захоронениям и к монументам.

Серенко считает, что в России должно быть специальное ведомство, которое должно обеспечивать это направление, поскольку пространство Победы имеет политическую актуальность, оно формирует и удерживает социальную ткань российского общества.

Сегодня очень важно удерживать эту Победу, когда скукоживается наше символическое пространство, причем не только в Восточной Европе, не только в Прибалтике, но и в Центральной Азии, заключил политолог.