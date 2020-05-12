Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась принять участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт. Об этом сообщается на сайте правительства Украины 12 мая

Коронавирус возродил Меркель. Рейтинги растут, в Германии заговорили о пятом сроке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль поговорил с канцлером ФРГ Меркель по телефону. Стороны обсудили вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Меркель заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.

Кроме того, на переговорах стороны обсудили экономическую ситуацию и преодоление последствий COVID-19. Украинский премьер поблагодарил Берлин за стабильную финансовую поддержку.

«Поддержка малого бизнеса — это, может быть, еще одно направление, куда будут направлены средства. Например, на возмещение банковских процентов по кредитам, взятым малым бизнесом, или на развитие определенных отраслей, пострадавших в результате коронавируса», — подчеркнул Шмыгаль.