Отмечается, что премьер Украины Денис Шмыгаль поговорил с канцлером ФРГ Меркель по телефону. Стороны обсудили вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Меркель заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.
Кроме того, на переговорах стороны обсудили экономическую ситуацию и преодоление последствий COVID-19. Украинский премьер поблагодарил Берлин за стабильную финансовую поддержку.
«Поддержка малого бизнеса — это, может быть, еще одно направление, куда будут направлены средства. Например, на возмещение банковских процентов по кредитам, взятым малым бизнесом, или на развитие определенных отраслей, пострадавших в результате коронавируса», — подчеркнул Шмыгаль.