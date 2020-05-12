«Порву за 3 минуты»: бывший атошник вызвал Усика на бой

Ветеран так называемой антитеррористической операции украинских силовиков в Донбассе из Винницы Андрей Грачёв вызвал украинского боксера Александра Усика на поединок. Об этом 12 мая Грачёв написал на своей странице в Facebook

Полная дискредитация: Бортник о попадании Усика и Ломаченко в базу «Миротворца» © Руслан Бортник

«Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты и трех минут не выживешь в раунде со мной. И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте. Я тебе покажу, кто на кого напал и с кем у нас война», — написал Грачёв.

Он отметил, что будет драться с Усиком не по правилам бокса, а «по законам войны и улицы», и назвал его трусом.

На настоящий момент Грачев удалил свой пост.