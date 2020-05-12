На прошлой неделе, в день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, он опубликовал пост на своей странице в Facebook.
«75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она осуществила мечту Гитлера! Управлять Европой», — написал дипломат.
В воскресенье мальтийские СМИ сообщили, что оскорбительный пост был удален и с Заммитом Табоной невозможно связаться для комментариев.
Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заверил, что приказал послу удалить запись и принял отставку мальтийского бизнесмена и отельера, назначенного послом Мальты в Хельсинки в 2014 году.