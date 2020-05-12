Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона ушел с поста после сравнения канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером. Об этом 12 мая сообщает «Европейская правда»

«Героям слава»: канцлер Германии ответила на приветствие нацистов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она осуществила мечту Гитлера! Управлять Европой», — написал дипломат.

В воскресенье мальтийские СМИ сообщили, что оскорбительный пост был удален и с Заммитом Табоной невозможно связаться для комментариев.

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заверил, что приказал послу удалить запись и принял отставку мальтийского бизнесмена и отельера, назначенного послом Мальты в Хельсинки в 2014 году.