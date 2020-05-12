Одесский международный кинофестиваль из-за пандемии COVID-19 в этом году пройдет осенью в формате онлайн. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ОМКФ

Красная дорожка одесского фестивального загара: в Южной Пальмире – кино, вино и домино © flickr.com, Odesa IFF | flickr.com, Odesa IFF | Перейти в фотобанк Юлии Синькевич, его организаторы рассматривали различные варианты проведения фестиваля.

«Онлайн-формат является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут — лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны», — отметила она.

По данным Синькевич, уже поступило более 1 тыс. заявок, которые сейчас изучает программный отдел ОМКФ.