В частности, фестиваль будет проходить не традиционно в июле, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Кроме онлайн-части в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице. По словам генерального продюсера ОМКФ Юлии Синькевич, его организаторы рассматривали различные варианты проведения фестиваля.
«Онлайн-формат является необычным не только для нас, но и для всей кинофестивальной индустрии. Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут — лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны», — отметила она.
По данным Синькевич, уже поступило более 1 тыс. заявок, которые сейчас изучает программный отдел ОМКФ.