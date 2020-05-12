«Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами, мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран», — подчеркнул он.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал российскому коллеге Владимиру Путину предоставить помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты.
По последним данным, в России выявлено 232 тысячи 243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 тысяч 512 человек. За весь период в стране от пневмонии COVID-19 скончались 2 тысячи 116 человек.