Соединенные Штаты начали помогать России в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает 12 мая «Интерфакс»

Гудбай, Америка: коронавирус покончил с мировым превосходством США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк подчеркнул он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал российскому коллеге Владимиру Путину предоставить помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты.

По последним данным, в России выявлено 232 тысячи 243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 тысяч 512 человек. За весь период в стране от пневмонии COVID-19 скончались 2 тысячи 116 человек.