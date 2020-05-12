Экипаж судна RUTA, которое под флагом Украины было задержано в Ливии в апреле 2017 года, объявил голодовку, считая, что Украина как государство не выполняет функций по защите своих граждан. Об этом 12 мая сообщает «Соцпортал»

Украинский моряк стал пленником пиратов у берегов Нигерии

«Ранее Ливия объявила об освобождении заключенных в рамках мероприятий для сдерживания распространения коронавируса, а нигерийской исправительной службе (NCS) было поручено освободить всех ожидающих суда заключенных, находящихся под стражей. По словам родственников моряков, МИД Украины проигнорировал эту возможность освободить и вернуть домой своих граждан», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 14 мая в Одессе состоится пресс-конференция родственников украинских моряков.