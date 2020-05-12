Отмечается, что RUTA принадлежит государству и находится на балансе Одесского порта. В 2005 году танкер передали в аренду компании Manchester Shipping S.A.. 28 апреля 2017 года судно было задержано в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Команду, состоящую из украинцев, арестовали.
«Ранее Ливия объявила об освобождении заключенных в рамках мероприятий для сдерживания распространения коронавируса, а нигерийской исправительной службе (NCS) было поручено освободить всех ожидающих суда заключенных, находящихся под стражей. По словам родственников моряков, МИД Украины проигнорировал эту возможность освободить и вернуть домой своих граждан», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 14 мая в Одессе состоится пресс-конференция родственников украинских моряков.