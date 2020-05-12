«Хотели устроить дефолт». Ермак объяснил появление данных о причастности его брата к коррупции
«Хотели устроить дефолт». Ермак объяснил появление данных о причастности его брата к коррупции
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Отмечается, что возле здания активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого полиция провела задержания. 

По словам очевидца, активисты провели перформанс, «чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы».    