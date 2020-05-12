Между активистами и полицией завязалась потасовка возле Офиса президента Украины во время акции протеста из-за дела против брата главы Офиса президента Дениса Ермака, которого подозревают в коррупции. Об этом 12 мая сообщил PavlovskyNEWS в Facebook

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