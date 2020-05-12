Между активистами и полицией завязалась потасовка возле Офиса президента Украины во время акции протеста из-за дела против брата главы Офиса президента Дениса Ермака, которого подозревают в коррупции. Об этом 12 мая сообщил PavlovskyNEWS в Facebook
Отмечается, что возле здания активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого полиция провела задержания.
По словам очевидца, активисты провели перформанс, «чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы».
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