«Со второй половины апреля в Офисе президента обострились дискуссии по подготовке к местным выборам осенью. Эти дискуссии идут вокруг формирования штабов и их подхода к выборам. Судя по разговорам с нашими источниками в "Слуге народа", в партии до сих пор нет четкой единой стратегии», — отмечают журналисты.
Ошибкой подхода называют «построение местной кампании по типу парламентской». Также отмечается, что местными выборами в команде президента занимаются первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава «Слуги народа» Александр Корниенко и первый помощник президента Сергей Шефир. Одним из руководителей кампании, по данным журналистов, стал экс-помощник депутата Игоря Калетника Илья Павлюк.