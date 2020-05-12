Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники планируют строить местную избирательную кампанию в стиле «сделаем их вместе» по типу парламентской и без учета специфики местных выборов, против чего выступает фракция «Слуга народа». Об этом 12 мая сообщает «Украинская правда»

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua Ошибкой подхода называют «построение местной кампании по типу парламентской». Также отмечается, что местными выборами в команде президента занимаются первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава «Слуги народа» Александр Корниенко и первый помощник президента Сергей Шефир. Одним из руководителей кампании, по данным журналистов, стал экс-помощник депутата Игоря Калетника Илья Павлюк.