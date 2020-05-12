Почти половина опрошенных украинцев оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, который был обнародован на сайте 12 мая

Киркоров позаботился о здоровье жителей Прибалтики © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

При этом чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины, — 56% и 43% соответственно. Среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми себя чувствуют 86%, а тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, — 34%.

Киевский международный институт социологии провел опрос среди людей старше 18 лет с 22 по 25 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.