Кроме того, 38% украинцев оценивают свое здоровье как посредственное, а 13% — как плохое или очень плохое. Также отмечается, что на протяжении последних нескольких лет самооценка здоровья жителей Украины постепенно повышается. В 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми.
При этом чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины, — 56% и 43% соответственно. Среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми себя чувствуют 86%, а тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, — 34%.
Киевский международный институт социологии провел опрос среди людей старше 18 лет с 22 по 25 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.