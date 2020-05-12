В первом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону депутат Государственной Думы Наталья Поклонская напомнила, что в указе бывшего президента Украины Петра Порошенко о внесении в список персон нон грата она указана как гражданка РФ

На вопрос журналиста, есть ли у неё украинское гражданство, бывший прокурор республики Крым ответила, что нет, с 2014 года она гражданка Российской Федерации.

«Очень интересный факт: указом президента Украины Порошенко я была внесена в санкционный список лиц, которым запрещено иметь денежные вклады, недвижимое имущество на Украине, как гражданка Российской Федерации. Поэтому меня президент Украины Порошенко признал гражданкой России, но, тем не менее, Генеральная прокуратура Украины живёт по своим законам — они говорят, что я гражданка Украины», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. «В первый раз сказал правду» – Поклонская об «украинской агрессии» Порошенко © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины вызывала на допрос 727 представителей крымской власти, среди которых преимущественно были сотрудники судов, прокуратуры и других силовых ведомств. В ответ на это Поклонская напомнила, что указом президента Украины объявлена персоной нон грата в стране, поэтому не может приехать на допрос в Киев. Она пригласила следователя Генеральной прокуратуры Украины приехать на место её работы и лично вручить процессуальные документы, иначе заявления Киева останутся «ничтожными».

«Даже исходя из того, что если бы кто-то из них открыл Конституцию Украины, они бы там посмотрели, что гражданство Украины автоматически лишается в том случае, когда граждане устраиваются на государственную службу в других странах», — добавила Поклонская.

Во время массовых акций протестов в феврале 2014 года она уволилась из прокуратуры Киева и приехала в Крым. На вопрос, чем она может помочь новым властям региона, чтобы там не повторились события украинской столицы, глава республики Сергей Аксёнов предложил возглавить местную прокуратуру.