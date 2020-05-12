Неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые являются фигурантами дела о пленках, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы говорит о коррупционных фактах. Об инцидентах 12 мая «Бабелю» сообщили Штанько и Шумский

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«Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос… Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение», — сообщил Штанько.

Шумский сообщил, что примерно в то же время ему в машину бросили гранату. По его словам, он узнал это, когда на вызов приехала полиции. Установлено, что мужчина в черной одежде и в балаклаве разбил стекло на месте водителя и бросил гранату, которая не взорвалась.