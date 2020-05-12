По словам Штанько, в районе часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл. Он передал видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигал мотоцикл.
«Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос… Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение», — сообщил Штанько.
Шумский сообщил, что примерно в то же время ему в машину бросили гранату. По его словам, он узнал это, когда на вызов приехала полиции. Установлено, что мужчина в черной одежде и в балаклаве разбил стекло на месте водителя и бросил гранату, которая не взорвалась.