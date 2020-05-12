Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Чехии 11 мая на своей странице в Facebook призвало власти страны предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как в его адрес стали поступать угрозы из-за развернутой чешскими средствами массовой информации персональной травли

Чехия оценила необходимость высылки российского посла © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Отмечается, что обвинения в адрес сотрудника дипмиссии в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной являются ложными и бездоказательными. Россия и Чехия их опровергли.

В апреле пражские СМИ сообщили, что в город прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был рицин — смертельный яд.

Издания предположили, что отрава могла быть предназначена двум пражским муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.