Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

«Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника», — говорится в заявлении дипведомства.
Отмечается, что обвинения в адрес сотрудника дипмиссии в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной являются ложными и бездоказательными. Россия и Чехия их опровергли.
В апреле пражские СМИ сообщили, что в город прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был рицин — смертельный яд.
Издания предположили, что отрава могла быть предназначена двум пражским муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).
Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.