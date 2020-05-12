Случай произошел на сольном концерте Жасмин. Зубков признался, что его соавтор подарил песню Баскову, не предупредив его об этом. Он же, в свою очередь, подписал договор с Жасмин для дуэта с Киркоровым. До концерта проблему не смогли решить.
«Вдруг Басков слышит песню "Любовь", которую исполняли Киркоров и Жасмин. Был жуткий скандал, так как Николай уже записал эту песню с Софией Ротару. Они планировали ее отдать в эфир, делая на нее большую ставку, называли второй "Лавандой". Коля очень долго обижался на меня», — рассказывает композитор.
Зубков также признался, что в мир шоу-бизнеса смог попасть благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой.