Известный российский композитор Анатолий Зубков рассказал, что певец Николай Басков долго обижался на то, что песню «Любовь», которую он записал с Софией Ротару, без его ведома исполнили Филипп Киркоров и Жасмин. Об этом 12 мая сообщает Politeka

«Изменила мою жизнь, не взяв ни копейки». Киркоров рассказал об отношениях с украинской «певицей любви» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Вдруг Басков слышит песню "Любовь", которую исполняли Киркоров и Жасмин. Был жуткий скандал, так как Николай уже записал эту песню с Софией Ротару. Они планировали ее отдать в эфир, делая на нее большую ставку, называли второй "Лавандой". Коля очень долго обижался на меня», — рассказывает композитор.

Зубков также признался, что в мир шоу-бизнеса смог попасть благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой.