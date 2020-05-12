Индия на днях подняла несколько истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы: это расценили как потенциальную угрозу. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники

Политолог Сихарулидзе: Противостояние США и Китая ограничится экономической потасовкой © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Инцидент произошел практически одновременно со стычкой индийских и китайских пограничников на границе индийского штата Сикким и Китая — участвовавшие в потасовке примерно 150 человек бросали друг в друга камни, в настоящее время военные обеих сторон отведены от места столкновения.

Агентство отмечает, что ранее был зафиксирован ряд случаев, когда китайские военные вертолеты вторгались в воздушное пространство Индии. Линия фактического контроля, заменяющая границу между Индией и Китаем, плохо демаркирована, поэтому иногда вторжения бывают непреднамеренными.