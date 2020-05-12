Кориневич напомнил, что Поклонская является фигуранткой уголовных дел на Украине.
«Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые мы можем, и будем слушать, — это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений», — написал он.
При этом Кориневич добавил, что на Украине Поклонская не может считаться «голосом крымчан», а дела против нее ведутся как против гражданки Украины.
Ранее Поклонская сообщила, что экс-президент Виктор Янукович подписал указ о ее выходе из украинского гражданства еще в 2014 году, однако современные власти Украины считают, что такого указа не было.