Грымчак пообещал опубликовать отчет, как только адвокаты получат весь пакет документов.
«Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления», — сообщил он.
В августе прошлого года Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали за вымогательство у застройщиков 1,1 млн долларов за получение разрешения на строительство объекта. Почти полгода бывший замминистра находился в СИЗО, а позже был переведен под домашний арест.