Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, который подозревался в служебной подделке. Об этом 12 мая Грымчак написал на своей странице в Facebook

Арестованный экс-министр Грымчак может сбежать и войти в правительство ДНР — НАБУ © скриншот с видео 24tv.ua | скриншот с видео 24tv.ua | Перейти в фотобанк

«Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления», — сообщил он.

В августе прошлого года Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали за вымогательство у застройщиков 1,1 млн долларов за получение разрешения на строительство объекта. Почти полгода бывший замминистра находился в СИЗО, а позже был переведен под домашний арест.