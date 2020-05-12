Проблема Евразийского экономического союза состоит в том, что все входящие в него страны, включая Россию, не готовы отдавать хотя бы часть своего политического суверенитета в рамках этого объединения. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее, подчеркнул политолог, даже грандам Евросоюза при принятии решений приходится учитывать интересы малых государств Европы.

«Да, иногда с помощью механизмов они продавливают свои решения, но, тем не менее, они вынуждены с ними как-то договариваться», — пояснил Жарихин.

Исходя из этого, когда-нибудь Евразийский союз станет аналогом Европейского союза, но не сразу, потому что сам ЕС превратился в тот Европейский союз, который мы рассматриваем как образец, только лет через 30, заключил собеседник издания.