«Например, когда мы вводили контрсанкции на определенный список товаров, мы посоветовались со своими коллегами по единому таможенному пространству? Нет, они из газет об этом узнали», — привел пример эксперт.
Тем не менее, подчеркнул политолог, даже грандам Евросоюза при принятии решений приходится учитывать интересы малых государств Европы.
«Да, иногда с помощью механизмов они продавливают свои решения, но, тем не менее, они вынуждены с ними как-то договариваться», — пояснил Жарихин.
Исходя из этого, когда-нибудь Евразийский союз станет аналогом Европейского союза, но не сразу, потому что сам ЕС превратился в тот Европейский союз, который мы рассматриваем как образец, только лет через 30, заключил собеседник издания.