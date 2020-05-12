Украине необходимо изучить коллективный иммунитет к коронавирусу, чтобы понимать, готовиться ли ко второй вспышке эпидемии. Об этом 12 мая в интервью «Главреду» заявил бывший главный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.), старший научный сотрудник института общественного здоровья имени А.М. Марзеева АМН Украины Святослав Протас

Пусть болеют. Бывший главный санврач Украины предложил ослабить карантин ради коллективного иммунитета © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк заявил он.

По его словам, Украина борется с вирусом вслепую, методом проб и ошибок, вместо того чтобы организовать масштабные лабораторные исследования, хотя для этого есть все возможности.

Также он отметил, что пика на Украине уже не будет, за исключением, возможно, осеннего периода, если карантинные мероприятия будут затягиваться и неадекватно планироваться. По мнению Протаса, на Украине уже около 30-50% людей переболели. То есть значительная часть населения уже имеет иммунитет, но пока из-за отсутствия тестирования она находится вне поля зрения.