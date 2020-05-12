«Надо провести изучение популяционного иммунитета. Ведь если окажется, что у нас более 50% заболели, то у нас нет рисков для будущей вспышки, ведь это полностью укладывается в классическую картину эпидемиологического процесса для респираторных болезней, согласно которому, пока не переболеет две трети населения, возбудитель не отступит и эпидемия не прекратится», — заявил он.
По его словам, Украина борется с вирусом вслепую, методом проб и ошибок, вместо того чтобы организовать масштабные лабораторные исследования, хотя для этого есть все возможности.
Также он отметил, что пика на Украине уже не будет, за исключением, возможно, осеннего периода, если карантинные мероприятия будут затягиваться и неадекватно планироваться. По мнению Протаса, на Украине уже около 30-50% людей переболели. То есть значительная часть населения уже имеет иммунитет, но пока из-за отсутствия тестирования она находится вне поля зрения.