«Другим странам тоже помогать будут меньше. Потому что многие европейские страны будут заражены этими проблемами. Вспомним Грецию лет 10 назад во время финансового кризиса. Я уже сказал, что Италию вряд ли можно будет спасти, как Грецию. У нас еще проблемы в Португалии и Испании могут возникнуть», — констатировал эксперт.
Политолог также считает, что в этих условиях станет более актуальной идея о создании единого политического пространства от Атлантического до Тихого океана, потому что в подобных кризисах человечество должно будет помогать друг другу.
Рар подчеркнул, что не менее актуальной станет идея о создании всемирного альянса в сфере здравоохранений, который, если бы он был заключен ранее, позволил бы не допустить распространения коронавируса по всему миру.