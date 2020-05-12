Для Украины из ситуации с пандемией нужно сделать единственный вывод о том, что рассчитывать на помощь ослабленного Запада ей не придется, а нужно строить свою страну самостоятельно. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Немецкий эксперт Рар сказал, как пандемия вынудила Германию дать отпор США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Политолог также считает, что в этих условиях станет более актуальной идея о создании единого политического пространства от Атлантического до Тихого океана, потому что в подобных кризисах человечество должно будет помогать друг другу.

Рар подчеркнул, что не менее актуальной станет идея о создании всемирного альянса в сфере здравоохранений, который, если бы он был заключен ранее, позволил бы не допустить распространения коронавируса по всему миру.